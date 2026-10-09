Un uomo di 32 anni, residente a Sassari, è disperso in mare a Stintino dopo essere caduto in acqua mentre pescava dalla scogliera nella zona degli Scoglietti. Le ricerche sono scattate questa mattina, ma finora non hanno dato esito, anche a causa delle difficili condizioni meteo-marine.

L’allarme è arrivato alla Guardia costiera di Porto Torres poco prima delle 9:30. A chiedere aiuto sono stati due turisti tedeschi, che hanno visto un uomo in difficoltà mentre nuotava vicino alla costa. Poco dopo, il 32enne è scomparso dalla loro vista.

Immediato l’intervento dei soccorritori. Sul posto è stata inviata una motovedetta della Capitaneria di porto di Porto Torres, affiancata da un elicottero dei vigili del fuoco con a bordo il Nucleo sommozzatori. In volo anche un elicottero della Guardia costiera, decollato dalla base di Decimomannu per partecipare alle perlustrazioni dell’area.

L’identità dell’uomo è stata ricostruita attraverso la sua auto, trovata parcheggiata poco distante dal punto in cui è scomparso. Le operazioni di ricerca proseguono.