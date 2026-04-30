Dramma a Ibiza, dove Francesco Sessa, 35 anni originario di Pagani, in provincia di Salerno, è stato accoltellato e ucciso durante il giorno. L'aggressione, come riporta TgCom24, ha avuto luogo nella frequentatissima area di Platja d'en Bossa.

Secondo quanto riportato da "Diario de Ibiza" e "Periodico de Ibiza", l'aggressore è fuggito subito dopo il crimine.

Nonostante gli sforzi dei soccorritori per oltre un'ora, purtroppo non è stato possibile salvare Francesco. Inizialmente si era ipotizzato che potesse trattarsi di una rapina, ma alcune testimonianze locali indicano che l'uomo potrebbe aver avuto un incontro con due individui di lingua straniera poco prima dell'attacco.

Al momento, le autorità non hanno identificato né sospetti né un movente preciso, anche se si sta considerando la possibilità di un regolamento di conti. Il consolato italiano a Barcellona sta monitorando da vicino lo sviluppo della vicenda.

Francesco, come riporta TgCom 24, si era trasferito a Ibiza dove lavorava come pizzaiolo.