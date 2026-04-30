Veri e propri momenti di panico nella serata di ieri, mercoledì 29 aprile, a Olbia dove un incendio è divampato all’interno di un garage condominiale situato in una corte interna. Le fiamme, sviluppatesi poco dopo le ore 20:00, hanno coinvolto due motocicli, generando una densa colonna di fumo che ha rapidamente invaso gli spazi comuni.

A dare l’allarme sono stati gli stessi residenti, spaventati dal fumo e dal rischio che il rogo potesse estendersi alle strutture adiacenti e agli appartamenti sovrastanti.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco di Olbia che, grazie alla rapidità e all’efficacia dell’intervento, e con l'ausilio di un’autobotte, sono riusciti a contenere le fiamme, evitando che l’incendio si propagasse agli altri box e ai quattro appartamenti situati ai piani superiori.

Fortunatamente non si registrano feriti: al momento dell’arrivo dei soccorritori, i condomini avevano già abbandonato le abitazioni, mettendosi in sicurezza. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.