Una panchina rossa come simbolo di sensibilizzazione e impegno collettivo contro la violenza sulle donne. È l'iniziativa organizzata dall'Agenzia regionale Forestas in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, in programma mercoledì 25 novembre. L'appuntamento si terrà nella sede della Direzione generale, in viale Merello 86 a Cagliari, con la partecipazione del Comitato Unico di Garanzia della Regione Sardegna e degli studenti dell'istituto Meucci-Mattei.

Dalle 9 alle 12 è prevista la pittura collettiva della Panchina Rossa, alla quale potranno prendere parte dipendenti, personale della sede e cittadini interessati. Coinvolte anche le classi 4ª A e 4ª B dell'istituto cagliaritano. Alle 12 si svolgerà la cerimonia ufficiale di inaugurazione, alla presenza delle autorità istituzionali.

Nel corso della mattinata sarà presentato anche il nuovo Comitato Unico di Garanzia regionale, organismo impegnato nella promozione delle pari opportunità, nel benessere organizzativo e nella prevenzione di discriminazioni e violenze morali o psicologiche nei luoghi di lavoro.

Spazio inoltre alle riflessioni degli studenti, che leggeranno i testi elaborati sul tema della violenza contro le donne. La panchina resterà stabilmente nel piazzale della Direzione generale di Forestas, come testimonianza concreta dell'impegno dell'Agenzia. L'iniziativa rientra nel percorso regionale di promozione delle pari opportunità e nell'attuazione del Piano per la Parità di Genere.