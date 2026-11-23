Un grande villaggio natalizio da piazza del Carmine alla Fiera, mercatini nel centro storico, una pista di pattinaggio e spettacoli di fontanelle colorate. Cagliari si prepara alle festività con un calendario di iniziative che accompagnerà la città fino al 6 gennaio. Per la notte di San Silvestro, inoltre, si lavora al concerto dei Negrita, anche se l'annuncio ufficiale arriverà soltanto al termine delle ultime verifiche.

Il programma, presentato dagli assessori alle Attività produttive e alla Cultura Carlo Serra e Maria Francesca Chiappe, debutta con la prima edizione de "Il Grande Natale di Cagliari - Tutto il Natale. Tutta Cagliari", un progetto che riunisce sotto un'unica organizzazione i mercatini di piazza Yenne e corso Vittorio Emanuele II, il Villaggio di Natale in piazza del Carmine e la Fiera Natale di viale Diaz.

Saranno 63 le casette destinate a 67 operatori: 27 in corso Vittorio Emanuele II, con 28 espositori, 11 in piazza Yenne e 25 in piazza del Carmine, dove saranno presenti 28 operatori e la Casetta di Babbo Natale. Proprio qui sorgerà una delle novità del 2026, il Christmas Roller Park, una pista di pattinaggio a rotelle di 15 metri per lato, progettata a basso impatto ambientale.

Spazio anche all'enogastronomia con la decima edizione del Cagliari International Wine&Food Festival, che riunirà 60 cantine e oltre 200 etichette.

Le iniziative coinvolgeranno anche librerie, luoghi della cultura, negozi e altri spazi cittadini, con animazione e personaggi natalizi, dagli elfi a Babbo Natale, dal Grinch alla Regina dei Ghiacci. Piazza Yenne sarà inoltre attrezzata con tavoli per giocare liberamente a scacchi e backgammon.