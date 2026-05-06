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"Il Governo Meloni dimostra ancora una volta attenzione concreta nei confronti del sistema carcerario italiano e, in particolare, degli istituti penitenziari della Sardegna. Con l'assegnazione dei nuovi agenti del 186° corso della Polizia Penitenziaria arrivano infatti 17 nuove unità a Oristano e 20 a Cagliari, per un totale di 37 nuovi agenti destinati a rafforzare organici che da troppo tempo vivevano situazioni di difficoltà". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia Francesco Mura.
"Si tratta di un intervento importante - osserva il parlamentare sardo - che conferma la volontà del Governo di sostenere con i fatti il lavoro straordinario svolto ogni giorno dagli uomini e dalle donne della Polizia Penitenziaria, garantendo maggiore sicurezza negli istituti e condizioni operative migliori per il personale. Dopo anni di sottovalutazioni e dimenticanze da parte dei governi precedenti, l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni continua a investire sul comparto sicurezza e sul sistema carcerario, affrontando problemi reali con interventi concreti e non con la propaganda".