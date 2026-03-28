È una storia che tocca profondamente il cuore e ferisce quella della 25enne Noelia Castillo Ramos, giovane catalana che ha riportato al centro del dibattito pubblico in Spagna, e non solo, il tema del diritto al fine vita e dei suoi confini etici e giuridici.

Come riportano diverse testate spagnole e internazionali, la giovane viveva da anni una condizione di grave disabilità e sofferenza cronica, successiva a un trauma che aveva comportato conseguenze permanenti sulla sua autonomia fisica. La 25enne, infatti, a seguito di uno stupro di gruppo di cui è stata vittima, sarebbe entrata in un tunnel di grave malessere psichico, tanto da voler farla finita gettandosi da un balcone e rimanendo paraplegica.

Nel tempo, non riuscendo più a sopportare la sofferenza psichica e fisica che l'affliggeva, ha presentato richiesta formale di accesso alla procedura prevista dalla legge per mettere fine alla propria vita.

Come riportano diverse testate spagnole e internazionali, tra cui El País, La Vanguardia, El Periódico de Catalunya e The Times, la vicenda tocca il tema della legge spagnola sull’eutanasia, entrata in vigore nel 2021, che consente l’accesso alla morte assistita in presenza di condizioni mediche gravi, croniche e considerate insopportabili.

La domanda ha generato un contenzioso giudiziario: il caso è stato infatti contestato in sede legale dal padre, che ha presentato ricorso per sospendere la procedura. Le decisioni dei tribunali spagnoli, secondo quanto riportato dalla stampa nazionale, hanno tuttavia confermato la validità della richiesta, riconoscendo la conformità ai criteri previsti dalla normativa vigente e la capacità della paziente di esprimere una volontà consapevole.

La sua morte, avvenuta lo scorso 26 marzo 2026 al termine della procedura autorizzata, ha quindi assunto una dimensione che va oltre il singolo caso clinico, diventando uno dei riferimenti recenti nel dibattito europeo sull’eutanasia e sul diritto di scegliere la propria fine.