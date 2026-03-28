"Pichiàdas", disco di debitto del duo omonimo formato da Marco Bande e Matteo Piras, è stato pubblicato recentemente.

I due musicisti sono uniti da un progetto dedicato alla valorizzazione della tradizione musicale sarda: Marco Bande, organettista, fisarmonicista e pianista originario di Sarule, e Matteo Piras, polistrumentista di Monserrato, si sono infatti incontrati più volte nel corso delle loro carriere artistiche, condividendo palchi, piazze e rassegne dedicate alla musica popolare dell’Isola. Nel 2023 la loro collaborazione si è consolidata in modo stabile, dando vita a un vero e proprio duo musicale.

Il nome del progetto prende origine dalla manifestazione “Pichiàdas”, inserita nel festival internazionale del folklore Ballus, organizzato dalla Pro Loco di Uta. Proprio in quell’occasione i due musicisti si sono esibiti per la prima volta insieme. Nel linguaggio del ballo tradizionale campidanese, la pichiàda indica il fraseggio musicale che guida i passi dei ballerini, creando un dialogo diretto tra musica e danza.

Dal 2023 il duo ha portato la propria musica in numerosi centri della Sardegna e in diverse manifestazioni regionali e nazionali, sviluppando un percorso artistico incentrato sulla ricerca e sulla valorizzazione del patrimonio musicale tradizionale isolano.

Il disco “Pichiàdas” rappresenta una tappa significativa di questo percorso: un lavoro che nasce dall’incontro tra due musicisti e dal desiderio di dare forma a un dialogo sonoro radicato nella tradizione ma pienamente inserito nel presente, mantenendo vivo il legame tra musica popolare, comunità e danza.

La presentazione del disco è in programma in diversi appuntamenti pubblici: si parte sabato 28 marzo a Quartucciu, alle 19 presso la DoMusArt, per poi proseguire nei prossimi giorni nei comuni di Settimo San Pietro, Uta, Soleminis e Monserrato, con ulteriori date in fase di definizione.

Chi fosse interessato a ospitare la presentazione del disco “Pichiàdas” nel proprio paese può contattare direttamente gli artisti o l’organizzazione.