Un incendio si è sviluppato poco prima della mezzanotte di ieri al piano terra di una palazzina in via Temo, a Cagliari. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento portuale cittadino.

All’interno dell’appartamento i soccorritori hanno trovato un uomo privo di sensi, avviando immediatamente le manovre di primo soccorso prima di affidarlo al personale del 118: è stato trasportato in codice rosso all’ospedale con un’ambulanza medicalizzata.

Coinvolta anche una donna, già all’esterno dell’abitazione al momento dell’arrivo dei soccorsi, trasferita anch’essa in codice rosso in ospedale.

Le fiamme hanno interessato arredi e alcuni elettrodomestici, ma sono state rapidamente circoscritte, evitando la propagazione all’intero stabile e agli appartamenti sovrastanti.

Concluso lo spegnimento, i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’appartamento e avviato gli accertamenti per chiarire le cause del rogo. Sul posto sono intervenute due ambulanze del servizio di emergenza territoriale, tra cui la medicalizzata Mike 20.