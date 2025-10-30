Una tragedia familiare ha colpito una piccola città russa, dove un neonato di pochi mesi è morto dopo essere caduto dal balcone di casa.

Secondo quanto riportato dai media locali e da Tg Com 24, i sospetti sono attualmente concentrati sulla sorellina di cinque anni, che avrebbe aperto la finestra e lasciato cadere il piccolo mentre i genitori dormivano nella stanza accanto.

Le autorità hanno avviato un'indagine per chiarire l'accaduto e accertare eventuali responsabilità da parte degli adulti presenti in casa. Nel frattempo, la notizia ha rapidamente suscitato reazioni di incredulità e tristezza sia sui social media che sulle testate internazionali.



Secondo le prime informazioni dei media russi, riportate dal quotidiano nazionale, l'incidente si è verificato presto al mattino. Mentre i genitori del neonato dormivano, la bambina di cinque anni si sarebbe diretta alla finestra della stanza in cui si trovava il fratellino e, per motivi ancora sconosciuti, lo avrebbe fatto cadere nel vuoto.

Il neonato è quindi precipitato dal secondo piano della casa, riportando gravi ferite. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi, non c'è stato nulla da fare per lui. Le autorità locali hanno aperto un'indagine per ricostruire gli eventi e determinare se il gesto della bambina sia stato involontario o causato da una mancanza di supervisione.



