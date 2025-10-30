Il Cagliari in casa non fa più punti: col Sassuolo finisce 1-2 (Pinamonti e Laurienté gli autori delle due reti neroverdi), terza sconfitta nelle ultime tre partite alla Domus (dopo Inter e Bologna) e 2 punti nelle ultime 5 partite, i pareggi fortunosi a Udine e Verona.

È un Cagliari certamente in difficoltà quello del mese di ottobre che cancella un inizio di campionato promettente. Anche questo pomeriggio sono serviti due gol degli avversari per svegliare dal torpore una squadra che tende a regalare il primo tempo e a cominciare a giocare quando va sotto. L'atteggiamento iniziale, anche oggi troppo rinunciatario, con 5 difensori, non ha aiutato di certo. Poi, con l'ingresso dei vari Felici (autore dell'assist per il gol di Esposito) Gaetano, Pavoletti e Luvumbo, la situazione è migliorata, anche se non è bastato per l'ennesima rimonta.

Ora i ragazzi di Pisacane devono assolutamente invertire una rotta che ha preso una brutta piega già dal posticipo di lunedì a Roma contro la Lazio.