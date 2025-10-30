Sono ore di tensione a Siena per la scomparsa di Miriam Oliviero, 24enne residente a Monteroni d'Arbia, di cui, come riporta Tg Com 24, non si hanno notizie da martedì scorso.

La giovane è sparita nel primo pomeriggio e da allora il suo telefono suona incessantemente senza risposta. Martedì, poco prima delle 14, come riporta il quotidiano, Miriam ha chiamato la madre dalla città del Palio per chiederle cosa fare in caso di ritardo al lavoro, e alle 15 non si è presentata alla biblioteca comunale di Monteroni d'Arbia, dove lavora.

Le ricerche proseguono da tre giorni senza sosta, con i carabinieri e i volontari della protezione civile che stanno setacciando ogni angolo del centro storico di Siena. Le verifiche sul suo cellulare, attivo ma irraggiungibile, non hanno ancora fornito una localizzazione precisa.

"Qualunque sia la tua volontà, a noi va bene, facci sapere come stai; non ti chiediamo di fare ciò che magari in questo momento non hai voglia di fare, però comunicacelo", è l'appello della famiglia della giovane, riportato da Tg Com 24.