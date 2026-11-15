Un incendio è divampato nella mattinata di oggi, 15 novembre, in un deposito edile di via Kennedy, a Samugheo. Le fiamme hanno interessato un locale utilizzato come legnaia e magazzino, rendendo necessario un intervento particolarmente impegnativo dei Vigili del fuoco, ancora al lavoro per completare le operazioni di spegnimento e bonifica.

L'allarme è arrivato alla sala operativa del Comando provinciale di Oristano intorno alle 10. Sul posto sono intervenute due squadre, provenienti dai distaccamenti di Abbasanta e Sorgono, quest'ultima appartenente al Comando di Nuoro. A supporto sono stati inviati anche un'autobotte e il nucleo NBCR, incaricato di intervenire in caso di presenza di sostanze inquinanti.

A complicare le operazioni sono soprattutto l'ingente quantità di legname e materiali depositati all'interno della struttura e la possibile presenza di coperture contenenti amianto, che richiede particolari precauzioni per la sicurezza dei soccorritori e della popolazione.

I Vigili del fuoco stanno lavorando per eliminare gli ultimi focolai e mettere in sicurezza l'area. Da una prima valutazione, le cause del rogo sarebbero riconducibili a fattori umani, in particolare a negligenza e imperizia. Non risultano persone coinvolte.