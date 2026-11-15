Momenti di paura nella notte a Nuoro durante la festa delle tradizioni e dell'artigianato "Mastros". Un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato da un altro giovane al termine di una lite scoppiata per motivi futili intorno all'1:30, mentre i due si trovavano per strada.

Il bilancio dell'aggressione, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, è di un ferito. Il 18enne ha riportato lesioni lievi ed è stato soccorso dal personale del 118, che lo ha trasportato all'ospedale San Francesco di Nuoro per gli accertamenti del caso.

Dopo aver colpito il ragazzo, l'aggressore si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Sono ora in corso le ricerche da parte degli agenti della Squadra mobile della Questura di Nuoro, impegnati a individuare il responsabile dell'accoltellamento.