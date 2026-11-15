Un uomo di 68 anni è rimasto ferito a una gamba dopo essere stato raggiunto da un colpo di fucile durante una battuta di caccia nelle campagne di Nulvi, nel nord Sardegna. L'incidente è avvenuto questa mattina.

L'allarme ha fatto scattare l'intervento del personale del 118, che ha prestato le prime cure al cacciatore, tamponando la ferita per limitare la perdita di sangue.

Considerate le condizioni dell'uomo, è stato richiesto l'intervento dell'elicottero dell'Areus, che ha provveduto al trasferimento all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari per le cure necessarie.

Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine, impegnate a ricostruire la dinamica dell'incidente e a chiarire come sia partito il colpo.