PHOTO
Un camion è andato a fuoco nella tarda serata di ieri nella zona industriale di Olbia. Il mezzo era parcheggiato all'interno di un'attività commerciale che opera nel settore dei trasporti.
L'incendio ha richiesto l'intervento di due squadre dei Vigili del fuoco di Olbia, che sono riuscite a domare le fiamme evitando che si estendessero agli altri veicoli posteggiati nelle vicinanze.
Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire le cause del rogo.