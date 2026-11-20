Due missili e un drone militare russi sarebbero caduti nella notte in territorio polacco durante il massiccio attacco di Mosca contro nove regioni dell'Ucraina. A riferirlo è stato il ministro della Difesa polacco Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, secondo cui si tratta degli episodi più gravi avvenuti nel Paese dall'inizio della guerra. Per ragioni di sicurezza erano stati temporaneamente chiusi gli aeroporti di Rzeszów e Lublino, poi riaperti.

Le forze armate polacche stanno verificando una possibile violazione dello spazio aereo. "È in corso una verifica, volta a confermare i dati radar e, se necessario, ad adottare misure per contrastare la potenziale minaccia", ha comunicato il Comando operativo. Due le possibili incursioni sotto esame. Secondo il portavoce Jacek Goryszewski, un oggetto potrebbe essere caduto nel distretto di Biłgoraj, probabilmente nel villaggio di Chmielek.

Intanto, in Ucraina il bilancio dell'attacco è salito a otto morti e 28 feriti. A Kiev le vittime sono sei, con altri 15 feriti. Danneggiati anche tre ponti che collegano le due sponde della capitale. Colpite infrastrutture e stazioni di servizio a Kryvyi Rih, dove numerosi utenti sono rimasti senza elettricità. Attacchi con droni e missili da crociera sono stati segnalati anche a Leopoli e Ivano-Frankivsk. La Polonia ha fatto decollare i propri aerei militari durante l'emergenza.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato la nuova offensiva russa, chiedendo ai partner di affiancare alle dichiarazioni di sostegno interventi concreti per la difesa aerea. "Putin ha lanciato un attacco molto eclatante, dopo incontri deboli in Cina e il fallimento del suo tentativo di 'redistribuire' il mondo". Zelensky ha inoltre annunciato che gli Stati Uniti hanno comunicato la fornitura di missili PAC-2 e PAC-3.

Sul fronte diplomatico, l'ambasciata ucraina a Roma è intervenuta dopo l'inserimento di alcuni politici italiani nella lista del sito Myrotvorets, precisando che la piattaforma "non è una fonte ufficiale di informazione dello Stato ucraino" e non è autorizzata a rappresentarne la posizione. L'ambasciata ha ribadito che le relazioni tra i due Paesi "restano solide".