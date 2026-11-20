Due caschi refrigeranti per aiutare i pazienti oncologici a contrastare la caduta dei capelli durante la chemioterapia. Una nuova possibilità di supporto arriva al Policlinico Duilio Casula di Monserrato, dove sono stati consegnati due dispositivi destinati al reparto di Oncologia medica.

La donazione all’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari è stata effettuata dall’associazione Vestiamoci di Vita, grazie al contributo di privati e del Rotaract Club Quartu Sant’Elena-Margine Rosso. I dispositivi erano stati consegnati simbolicamente sabato 14 novembre, durante l’evento "Vestiamoci di Vita, con le emozioni del teatro".

La consegna ai professionisti del reparto è avvenuta durante la mattina di oggi, venerdì 20 novembre 2026, nel blocco Q del Policlinico, alla presenza del direttore generale dell’Aou di Cagliari, Vincenzo Serra, e del professor Mario Scartozzi, direttore della struttura di Oncologia medica.

"L’Aou di Cagliari ringrazia l’associazione Vestiamoci di Vita e il Rotaract Club Quartu Sant’Elena per questa gradita donazione che consente di aumentare l’offerta assistenziale dell’Oncologia medica del Policlinico Duilio Casula e che rappresenta un gesto di grande vicinanza ai pazienti oncologici e alle loro famigli"», ha dichiarato Serra.

I caschi refrigeranti utilizzano la tecnica dello "scalp cooling", un sistema di raffreddamento del cuoio capelluto che viene applicato prima, durante e dopo la somministrazione della chemioterapia. L'abbassamento della temperatura riduce l'afflusso di sangue ai follicoli piliferi e, di conseguenza, la quantità di farmaco che li raggiunge, contribuendo a limitarne il danneggiamento e la conseguente perdita dei capelli.

L'efficacia del trattamento può variare in base ai farmaci utilizzati e alle caratteristiche del paziente: il sistema aiuta a contenere la caduta, ma non garantisce lo stesso risultato in tutti i casi.

Per il reparto si tratta di un'importante opportunità per migliorare il percorso assistenziale e offrire un ulteriore sostegno a chi affronta le cure oncologiche. "È una giornata particolarmente significativa per il reparto di Oncologia medica - dice il professor Mario Scartozzi - perché questa tecnologia rappresenta un importante supporto per i pazienti e un grande passo avanti nel percorso di cura, contribuendo a ridurre l’impatto della chemioterapia sull’aspetto estetico e lo stigma che può derivarne".

I dispositivi saranno utilizzati direttamente durante i trattamenti: "I dispositivi vengono collegati alle postazioni di trattamento e ciascun casco refrigerante consente di effettuare 3-4 sedute al giorno", conclude Scartozzi.