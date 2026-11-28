Due petroliere sono esplose e hanno preso fuoco dopo aver urtato alcune mine navali nello Stretto di Hormuz. A riferirlo è stata la Marina della Guardia Rivoluzionaria, secondo cui una delle imbarcazioni si trovava nei pressi dell'imboccatura del porto omanita di Khasab, mentre la seconda stava navigando lungo una "rotta non autorizzata" a est dello stretto.

La Marina ha inoltre lanciato un avvertimento sulla pericolosità della navigazione nell'area, sostenendo che il percorso non autorizzato sarebbe disseminato di ordigni. «L'intera rotta non autorizzata attraverso lo Stretto di Hormuz è disseminata di mine navali altamente distruttive, e qualsiasi tentativo da parte delle petroliere, anche con il supporto aereo dell'esercito terroristico statunitense, non le salverà dall'urto contro queste mine», ha dichiarato, secondo quanto riportato dall'agenzia iraniana IRNA.