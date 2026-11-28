La Regione Sardegna segue "con la massima attenzione" l'iter per rendere disponibile nel Servizio sanitario nazionale il Daraxonrasib, il nuovo farmaco destinato al trattamento dell'adenocarcinoma pancreatico metastatico, recentemente autorizzato dalla Commissione europea.

L'obiettivo dell'amministrazione regionale è assicurare ai pazienti sardi la possibilità di accedere alla nuova terapia in tempi rapidi e secondo criteri di appropriatezza ed equità, nel rispetto delle disposizioni delle autorità regolatorie e del coordinamento nazionale.

"In questo solco si inserisce la risoluzione approvata recentemente dalla sesta commissione del Consiglio regionale, che impegna la giunta ad approfondire, in raccordo con il ministero della Salute e con Aifa, le condizioni giuridiche e amministrative necessarie a favorire l'accesso al nuovo trattamento, nonché a effettuare una ricognizione dei pazienti potenzialmente interessati dalla terapia", si legge nella nota della Regione.

L'iniziativa punta dunque a verificare i presupposti normativi e amministrativi per l'accesso al farmaco e a individuare i pazienti che potrebbero beneficiare del trattamento.