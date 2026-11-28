Stop alla vendita dei biglietti per la tratta Cagliari-Roma dal 17 maggio 2027 sul sito di Aeroitalia. La compagnia, che ha già annunciato l'intenzione di abbandonare i collegamenti in continuità territoriale non compensati finanziariamente da Cagliari verso Roma Fiumicino e Milano Linate e da Alghero verso Roma, consente ancora di prenotare i voli sulle altre rotte fino al 30 ottobre, a ridosso della stagione winter. Resteranno invece operativi i collegamenti da Olbia per Roma e Milano. Aeroitalia ha comunque manifestato la volontà di proseguire il confronto con la Regione Sardegna. L'attuale sistema di continuità territoriale ha scadenza naturale nel 2029.

Per Arnaldo Boeddu, segretario generale della Filt Cgil Sardegna, si tratta di un "ennesimo colpo di scena della compagnia che ha dato i sei mesi di preavviso previsto dalla normativa e questo consente alla Regione di attivarsi per tempo per trovare altri vettori che possano garantire il collegamento Cagliari-Roma".

Il sindacalista torna a chiedere una "compagnia nazionale che, possa concorrere alla pari, che possa evitare simili fibrillazioni ed incertezze sui collegamenti". Nell'immediato, sottolinea, la priorità è assicurare la continuità dei voli per cittadini, pendolari e imprese. Tra le proposte anche bandi non più suddivisi per singola tratta e criteri di assegnazione che valorizzino maggiormente l'offerta tecnica rispetto al ribasso economico. Boeddu chiede infine di superare le divisioni politiche per tutelare il diritto alla mobilità di persone e merci.