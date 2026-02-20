Tragedia lungo la linea ferroviaria Trapani-Castelvetrano, in contrada San Nicola, dove un ragazzo di 17 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un treno diretto a Castelvetrano.

Secondo quanto ricostruito dalla Polfer, il giovane – di origine tunisina e residente a Campobello di Mazara – si trovava nei pressi dei binari per svolgere lavori di pulizia del terreno, occupandosi della rimozione dei rami provenienti dalla potatura. Indossava delle cuffie e, stando alle prime informazioni, non avrebbe percepito l’arrivo del convoglio.

L’impatto è stato fatale. La circolazione ferroviaria sulla tratta è stata sospesa per diverse ore per consentire i rilievi e la messa in sicurezza dell’area.