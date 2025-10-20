Sarebbero state servite bevande alcoliche a diversi minorenni, quindi il titolare del di un bar del centro di Olbia, durante lo scorso fine settimana, è stato multato dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia, i quali hanno intensificato i controlli nelle zone della movida del centro storico.

La violazione è emersa durante uno dei controlli a sorpresa, quando i minori sono stati sorpresi a consumare gli alcolici all'interno del locale e sono scattate le indagini. In alcuni casi isolati, i militari hanno dovuto intervenire per gestire situazioni di resistenza da parte di alcune persone che, durante i controlli in strada, si erano inizialmente rifiutate di mostrare un documento di identità. Tuttavia, la situazione è stata risolta pacificamente.

Questo intervento rientra nelle attività di prevenzione e sorveglianza svolte dall'Arma per proteggere la salute dei giovani e garantire un ambiente tranquillo e rispettoso delle regole nei luoghi di socializzazione della città.