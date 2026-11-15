Israele, si accende lo scontro politico tra il premier Benyamin Netanyahu e Gadi Eisenkot, leader del partito Yashar. Quest'ultimo ha respinto la proposta del capo del governo di avviare un negoziato per la formazione di un esecutivo di unità nazionale, definendola "l'ennesima manovra propagandistica".

Eisenkot ha inoltre precisato che i gruppi incaricati delle trattative per il Likud e Yashar hanno già programmato un incontro per domani.

Nel criticare l'iniziativa di Netanyahu, il leader di Yashar ha contestato anche il comportamento del premier durante una cerimonia istituzionale alla Knesset. "Sostiene di volere l'unità, ma poi svilisce una cerimonia istituzionale alla Knesset, seminando divisioni e incitando all'odio come se non ci fosse un domani", ha dichiarato, secondo quanto riportato dal Times of Israel.

Eisenkot ha poi concluso con un ulteriore affondo rivolto al primo ministro: "Bel tentativo, ma con me questi trucchi non funzionano. E non funzionano nemmeno con i cittadini di Israele".