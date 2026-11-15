Commercio e ristorazione sempre più anziani e con un numero crescente di attività che chiudono. Il ricambio generazionale nel tessuto imprenditoriale italiano rallenta, mentre in 15 anni la nascita di nuove imprese si è dimezzata. Tra il 2019 e il 2025 l'età media di titolari e soci è passata da 49,2 a 52,4 anni, con un incremento di oltre tre anni rispetto al periodo precedente alla pandemia. In diverse regioni e settori la media supera ormai i 54 anni. È quanto emerge da uno studio di Confesercenti, basato sui dati aggiornati al 31 dicembre 2025.

Il fenomeno riguarda entrambi i comparti: nel commercio al dettaglio l'età media è salita da 50 a 53,1 anni, mentre nella ristorazione da 47,7 a 51. Tra le attività con gli imprenditori più anziani figurano librerie e cartolibrerie, con una media di 54,7 anni, seguite dai negozi di abbigliamento e calzature a 53,9.

Sul piano territoriale, la Liguria guida la classifica con 55,2 anni, davanti a Friuli-Venezia Giulia (54,5) e Toscana (54,1). La Puglia registra invece l'età media più bassa (50,9), seguita da Campania (51,2) e Molise (51,5).

Parallelamente si restringe la rete delle attività: tra il 2019 e il 2025 sono scomparse oltre 127mila imprese, passate da 1,23 a 1,10 milioni. Tra le perdite più consistenti quasi 39mila attività ambulanti, oltre 24mila bar, 19mila negozi di abbigliamento e calzature e quasi 8mila librerie e cartolibrerie.

"Nel terziario si iniziano a cogliere preoccupanti segnali di 'inverno demografico' anche per le imprese", commenta il presidente di Confesercenti Nico Gronchi.