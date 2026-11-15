Un'autovettura è stata completamente avvolta dalle fiamme nella tarda serata di sabato 14 novembre nelle campagne di Monastir, nei pressi della Strada provinciale 7, che collega il territorio comunale a Villasor. L'allarme è scattato dopo le 22, quando alla centrale operativa dei Vigili del fuoco sono arrivate alcune segnalazioni.

Sul posto è intervenuta una squadra del Comando provinciale di Cagliari, che ha lavorato per domare il rogo, esteso all'intero veicolo. Una volta terminate le operazioni di spegnimento, i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area e avviato gli accertamenti per risalire alle probabili cause dell'incendio.

Non si registrano persone coinvolte.