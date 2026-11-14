Si conclude nel segno della scrittura, della lingua sarda e della valorizzazione dei talenti letterari la grande kermesse che Tonara dedica al suo illustre concittadino Peppinu Mereu. Dopo le emozioni della musica e dei canti tradizionali della prima giornata, domani, domenica 15 novembre, i riflettori si spostano sul cuore identitario e culturale dell'evento, offrendo un palcoscenico d'eccezione alla limba e alla creatività letteraria contemporanea.

La manifestazione è organizzata con passione e dedizione dal Coro Polifonico Femminile Tonara, e si avvale del prezioso sostegno istituzionale e territoriale del Comune e della Regione Sardegna, del BIM Taloro, della Pro Loco Tonara, del Centro Commerciale Naturale, di Federcori e della Fondazione di Sardegna. Il coordinamento artistico della due giorni porta la firma della Maestra Giovanna Demurtas.

Il programma della giornata conclusiva e il valore del concorso

Il programma della mattinata avrà inizio alle ore 10:00 nella cornice della palestra ITI di Via Gallura n. 3 a Tonara. Momento centrale e clou della giornata sarà la solenne Premiazione del Concorso Letterario in Lingua Sarda "Po Peppinu Mereu", un appuntamento di altissimo valore simbolico e culturale che ogni anno riconosce e premia le migliori opere poetiche e narrative scritte nell'idioma dell'isola.

Nato con l'obiettivo di stimolare la produzione letteraria e di offrire uno spazio privilegiato ai poeti e agli scrittori che scelgono la lingua sarda come strumento d'elezione, il concorso rappresenta un pilastro fondamentale delle celebrazioni. Dare voce ai nuovi autori nel nome di Peppinu Mereu significa rinnovare un patto generazionale: la poesia del grande autore tonarese, tagliente e universale, trova così nei testi contemporanei una continuazione naturale, dimostrando che la lingua d'origine non è un semplice reperto del passato, ma un codice vivo, pulsante e capace di interpretare le sfide del presente.

Un finale d'eccellenza per le aree interne

La giornata di domenica non rappresenta il coronamento di un progetto corale che sa unire la memoria storica alla progettualità culturale. L'ingresso gratuito a tutte le fasi della manifestazione sottolinea la volontà di rendere la cultura accessibile a tutti, trasformando Tonara in un punto di riferimento imprescindibile per il turismo culturale e la riscoperta delle radici in Sardegna. Un appuntamento imperdibile per salutare una due giorni in cui la poesia, la lingua e la musica sono tornate a farsi voce viva di un'intera comunità, in occasione del 154esimo anniversario della nascita del suo amato poeta.