Poteva essere una tragedia, ma la prontezza di riflessi e la tecnologia hanno trasformato un possibile disastro aereo in un incredibile salvataggio. Sandro Veronesi, 66 anni, fondatore del gruppo Calzedonia (oggi Oniverse), è rimasto coinvolto in un grave incidente aereo nel pomeriggio di venerdì 24 aprile, mentre sorvolava il dipartimento francese dei Pirenei Atlantici.

L'imprenditore veronese, pilota esperto e grande appassionato di volo, si trovava a bordo del suo monomotore da turismo insieme a un amico connazionale di 56 anni. Intorno alle 16, mentre sorvolavano l’area rurale di Labastide-Villefranche, il velivolo ha accusato un’improvvisa avaria tecnica, iniziando a perdere quota vertiginosamente.

A salvare la vita ai due italiani è stata una coincidenza provvidenziale. In quegli stessi istanti, una pattuglia della Gendarmeria francese (Psig) era in volo per un’esercitazione e ha visto il monomotore puntare bruscamente il muso verso il basso. I militari hanno lanciato immediatamente l'allarme e hanno seguito la traiettoria del velivolo, guidando i soccorsi a terra verso un'area impervia che altrimenti sarebbe stata difficile da individuare.

Nonostante la situazione disperata, Veronesi e il suo compagno di volo non hanno perso la calma. Hanno azionato il paracadute balistico di emergenza, un dispositivo che si apre sopra la carlinga per frenare la caduta dell'intero aereo. L’impatto è stato comunque violentissimo: l’aereo si è conficcato nel fango di un campo agricolo, con la tela del paracadute rimasta pericolosamente impigliata nei cavi dell’alta tensione. Tuttavia, la decelerazione garantita dal sistema ha evitato che lo schianto fosse fatale.

I vigili del fuoco, giunti rapidamente sul posto grazie alle coordinate dei gendarmi, hanno trovato i due occupanti fuori dall'abitacolo, coscienti ma sotto shock e distesi sull'erba. Entrambi hanno riportato forti traumi alla schiena a causa della brusca frenata, ma non sono in pericolo di vita. Sono stati trasportati d'urgenza in ospedale per accertamenti, mentre le autorità francesi hanno aperto un'inchiesta per chiarire le cause del guasto tecnico.