Tragico incidente sul lavoro in un piccolo villaggio sull'isola di Stromboli, nel suggestivo arcipelago delle Isole Eolie, dove un operaio di trent'anni è morto dopo essere stato travolto e schiacciato dall'escavatore che stava operando sul cantiere.

La drammatica notizia è stata riportata da Tg Com 24. La vittima, al momento dell'incidente, si trovava impegnata nei lavori di messa in sicurezza degli argini, necessari a causa delle inondazioni che hanno colpito la zona durante la scorsa primavera.