Durante un pattugliamento di routine del territorio ad Alghero, la Polizia di Stato ha scoperto e segnalato due uomini per reati legati a furto e ricettazione, recuperando la refurtiva proveniente da un negozio del centro.

Durante il controllo, gli agenti del Commissariato P.S. di Alghero hanno individuato uno dei due, già noto per reati contro il patrimonio, che trasportava bottiglie di alcolici ancora sigillate per strada. Alla richiesta di spiegazioni sulla provenienza delle bottiglie, il sospettato ha cercato di depistare le autorità sostenendo che provenivano da una festa privata. Tuttavia, gli agenti, non convinti dalla spiegazione, lo hanno seguito fino a un minimarket cittadino, dove hanno assistito allo scambio della merce con denaro, effettuato con la complicità del cassiere.

Dopo aver bloccato l'uomo, quest'ultimo ha fornito versioni contraddittorie prima di ammettere di aver rubato le bottiglie da un supermercato locale poco prima dell'arresto.

Successivamente, il responsabile del negozio derubato ha presentato denuncia e ha riottenuto la merce rubata, restituitagli dagli agenti al termine delle operazioni.

L'uomo è stato denunciato per furto, mentre il cassiere del minimarket è stato denunciato per ricettazione.