Un arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio a Sassari durante la serata di ieri, mercoledì 17 dicembre. Durante un controllo del territorio alle 20:20 circa, la Polizia di Stato ha notato un giovane in via Guido Sieni, vicino ai parcheggi del Teatro S’Arza, mentre si aggirava davanti a un'abitazione con fare sospetto.

Alla richiesta di mostrare un documento di identità, il ragazzo ha ammesso di non averlo con sé, fornendo verbalmente le proprie informazioni senza saper spiegare la sua presenza sul luogo. Poiché il suo comportamento sollevava sospetti e si sospettava potesse nascondere qualcosa di pericoloso, è stata effettuata una perquisizione personale. All'interno dei suoi vestiti è stata trovata una bustina sigillata contenente cocaina, pari a 8 grammi.

Inoltre, è stata sequestrata una grande somma di denaro in banconote di piccolo taglio dalla tasca dei suoi pantaloni, di cui il giovane non è riuscito a spiegare il possesso.



Successivamente, durante una perquisizione domiciliare, sono stati scoperti ulteriori 6 grammi di cocaina in un involucro, un bilancino di precisione funzionante e vari ritagli di cellophane utilizzati per confezionare droga.



Il giovane è stato portato quindi negli uffici di polizia per l'identificazione tramite foto e impronte digitali, mentre la droga è stata sequestrata e inviata al Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica per analisi, che hanno confermato trattarsi di cocaina. Il ragazzo è stato arrestato e processato oggi, giovedì 18 dicembre, in tribunale.