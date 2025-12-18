La polizia ha arrestato a Napoli una donna di 46 anni con l'accusa di aver aggredito un medico.

L'accaduto, come riporta Tg Com 24, è avvenuto nella serata dello scorso martedì sera, quando gli agenti sono stati chiamati a intervenire in una clinica ad Acerra con la segnalazione di un'aggressione al personale sanitario.

Medici presenti sul posto, come riporta il quotidiano, hanno riferito che due donne si sarebbero lamentate dei lunghi tempi di attesa per una visita e una di loro avrebbe reagito prima verbalmente e poi fisicamente aggredendo un medico.

Dopo aver visionato le registrazioni dei sistemi di video-sorveglianza, la polizia ha confermato l'aggressione e proceduto con l'arresto della donna.