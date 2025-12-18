Il Cagliari ha compiuto un passo significativo verso la realizzazione del nuovo stadio "Gigi Riva" depositando al Comune il piano economico-finanziario aggiornato del progetto. Questo documento fondamentale attesta la sostenibilità economica e la copertura finanziaria dell'opera, con UniCredit che certifica in modo indipendente la coerenza del quadro finanziario e la fattibilità nel tempo. Il debito è stato strutturato in collaborazione con la Sfirs, società finanziaria della Regione Sardegna.



Il progetto, che si basa sul project financing, combina capitali privati, debito bancario e contributi pubblici del Comune di Cagliari e della Regione Sardegna. Il prossimo passo prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale per dichiarare il progetto di pubblico interesse, consentendo al Comune di avviare la gara internazionale per assegnare la concessione cinquantennale per la realizzazione e gestione del nuovo stadio. La società proponente, costituita da Cagliari Calcio e dal Gruppo Costim, avrà il diritto di eguagliare eventuali offerte concorrenti entro 15 giorni dalla chiusura della procedura, come previsto dalla normativa vigente.

"La presentazione del Piano economico finanziario - afferma il presidente del club sardo, Tommaso Giulini - è un passaggio fondamentale nel percorso verso il nuovo stadio. Siamo soddisfatti del lavoro svolto insieme ai nostri partner e guardiamo con fiducia ai prossimi step. L'obiettivo condiviso con le istituzioni è consegnare a Cagliari e alla sua comunità un impianto moderno, sostenibile e identitario, all'altezza delle ambizioni della città e di tutta la Sardegna, capace di ospitare grandi eventi sportivi e di agire da volano di sviluppo per il territorio".