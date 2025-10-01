PHOTO
“Le barche sono tutte circondate e dovrebbero essere portate al porto di Ashdod, dove poi ogni nazione si attiverà su come far rientrare i propri connazionali”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto al Tg1, confermando gli sviluppi della vicenda che vede coinvolta la Flotilla diretta verso Gaza.
Il titolare della Difesa ha voluto precisare: “Non lo chiamerei attacco ma blocco”. Alla domanda se l’episodio possa avere ripercussioni sul piano di pace promosso da Donald Trump per la Striscia, Crosetto ha risposto secco: “No, non penso”.
Intanto, secondo quanto riferito dagli attivisti della Flotilla, forze israeliane sono salite a bordo della nave Alma, fermando parte dell’equipaggio. L’imbarcazione era stata una delle prime a essere isolata, con le comunicazioni rese impossibili già nelle fasi iniziali dell’operazione.
Il destino delle altre navi resta incerto, mentre cresce l’attenzione internazionale sull’evolversi degli eventi.