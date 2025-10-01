Un paziente settantenne residente a Cabras è stato diagnosticato con la Febbre del Nilo, secondo quanto annunciato oggi dal dipartimento di Sanità e Prevenzione della Asl di Oristano.

L'uomo si era presentato al Pronto Soccorso dell'ospedale San Martino con febbre e successivamente è stato dimesso con terapia domiciliare.

Quest'ultimo caso porta il numero totale di casi confermati di West Nile virus a 35 nella provincia di Oristano nel corso del 2025, con due decessi registrati. Le autorità sanitarie hanno già avviato un'indagine epidemiologica e delimitato l'area residenziale del paziente infetto per consentire le operazioni di disinfestazione entro un raggio di 200 metri dalla sua abitazione.