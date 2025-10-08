Durante la mattinata di oggi, mercoledì 8 ottobre, presso la sede del Comando Provinciale Carabinieri di Cagliari, il Generale di Brigata Luigi Grasso ha dato il benvenuto al Tenente Davide Revelant, colui che assumerà il ruolo di Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant'Elena, e con l'arrivo del quale, la squadra degli ufficiali del Comando Provinciale è ora completa.

Durante l'accoglienza, il Generale Grasso ha enfatizzato l'importanza dei valori fondamentali dell'Arma, come la vicinanza ai cittadini, l'attenzione ai bisogni della comunità, il rispetto delle regole e delle istituzioni, lo spirito di sacrificio e il dialogo, sottolineando la necessità di mettere in pratica questi principi nell'attività operativa e nei rapporti con la popolazione, specialmente in un periodo storico che richiede equilibrio, sensibilità e capacità di ascolto.

Il Comandante Provinciale ha espresso fiducia nel nuovo Comandante, considerando questo incarico come una significativa opportunità di crescita personale e professionale, oltre che un impegno rinnovato per garantire sicurezza, legalità e tranquillità alla comunità.

Il Tenente Davide Revelant, originario della provincia di Udine e ventisettenne, arriva al Comando Provinciale Carabinieri di Cagliari dal 9° Battaglione Carabinieri Sardegna, dove ha gestito attività di ordine pubblico e ha guidato la Squadra Operativa di Supporto, un reparto specializzato nell'affrontare situazioni di emergenza ad alta intensità. Uscito dal 201° corso dell'Accademia Militare di Modena, Revelant è stato promosso nel 2021 dopo aver completato la Scuola Ufficiali Carabinieri e aver ottenuto la laurea in Giurisprudenza.

Il suo arrivo contribuisce a potenziare ulteriormente la struttura operativa provinciale, evidenziando l'impegno costante dell'Arma per la sicurezza del territorio e la collaborazione con la comunità. Con l'inserimento del Tenente Revelant, si conclude il recente ciclo di cambiamenti tra i reparti del Comando Provinciale di Cagliari, che ha visto l'arrivo dei nuovi Comandanti delle Compagnie di Villacidro, San Vito e Carbonia nelle scorse settimane.