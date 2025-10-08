Tragedia nella mattinata di oggi, mercoledì 8 ottobre, a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, dove un uomo di 71 anni è morto dopo essersi gettato dal sesto piano durante l'esecuzione di uno sfratto a suo carico.

La drammatica decisione, secondo quanto riportato da Tg Com 24, sarebbe stata presa dall'uomo non appena si è presentato l'ufficiale giudiziario per eseguire l'atto.

Sul luogo dell'accaduto è intervenuto immediatamente il personale medico del 118, ma purtroppo non c'era più nulla da fare per l'anziano. Si è poi scoperto che l'uomo aveva lasciato una lettera d'addio nella sua abitazione.