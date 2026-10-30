Lutto nel mondo del cinema e della televisione: ci ha lasciato infatti, all'età di 86 anni, l'attore e doppiatore Patrick Stewart.

L'artista britannico, diventato famoso in tutto il mondo per aver interpretato il capitano Jean-Luc Picard nella saga di Star Trek e il professor Charles Xavier nei film degli X-Men, è morto mercoledì 28 ottobre 2026 nella sua abitazione di Los Angeles, circondato dall'affetto dei familiari, dopo un percorso segnato dalla malattia di Alzheimer e dalla demenza a corpi di Lewy.

A dare notizia del decesso, confermato dalla portavoce dell'attore, Kelly Bush Novak, un comunicato diffuso attraverso i suoi profili social ufficiali.

Nato il 13 luglio 1940 a Mirfield, nel West Yorkshire, in Inghilterra, Patrick Stewart aveva iniziato la propria carriera nel teatro, sviluppando una solida formazione shakespeariana. Per quattordici anni aveva fatto parte della prestigiosa Royal Shakespeare Company, interpretando alcuni dei più importanti personaggi del repertorio classico.

La notorietà internazionale era arrivata nel 1987, quando era stato scelto per interpretare il capitano Jean-Luc Picard in Star Trek: The Next Generation. Un ruolo che lo avrebbe accompagnato per anni, trasformandolo in uno dei volti più riconoscibili della fantascienza televisiva. La serie, andata in onda per sette stagioni, aveva conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo, dando successivamente origine anche a diversi film e alla serie Star Trek: Picard, nella quale l'attore era tornato a vestire i panni del celebre comandante.

Un altro personaggio destinato a entrare nell'immaginario collettivo era arrivato nel 2000, quando Stewart aveva interpretato il professor Charles Xavier, fondatore degli X-Men, nella fortunata saga cinematografica ispirata ai fumetti Marvel. Accanto a Ian McKellen, nei panni di Magneto, aveva dato vita a uno dei rapporti più celebri dell'universo dei supereroi.

Stewart non aveva mai abbandonato il teatro, sua grande passione. Nel corso della carriera aveva interpretato numerosi classici, da Shakespeare a Samuel Beckett, ottenendo importanti riconoscimenti, tra cui tre Laurence Olivier Awards.