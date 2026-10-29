Ci sono serate in cui il teatro smette di essere semplice rappresentazione e si trasforma in un varco temporale, un ponte sospeso tra il palpito della storia e l’eternità dell’arte. È ciò che è accaduto a Olbia, sotto le insegne dell'edizione 2026 del Festival Bernardo De Muro, dove il celebre attore Alessio Boni e il pianista Antonello D’Onofrio hanno portato in scena Turandot – Il sogno di Puccini.

Uno spettacolo totale, magnetico, in cui la musica non fa da semplice contrappunto, ma si intreccia visceralmente alle pagine intime e sofferte della vita del compositore di Lucca, evocate attraverso il fitto epistolario con il suo librettista, l'amico di una vita "Adamino", ovvero Giuseppe Adami.

Ascoltare Boni dare voce a quel carteggio significa penetrare nel laboratorio segreto di un genio braccato dalla propria stessa grandezza. In quel dialogo epistolare si avverte con nitidezza una verità implacabile: Puccini non può scegliere di scrivere, esattamente come Calaf non può scegliere di amare. La scrittura della Turandot non è un esercizio di stile, ma una condanna sublime, una necessità organica che avanza a piccoli passi, tra esitazioni, cancellazioni, notti insonni e un travaglio creativo che rasenta l'agonia. L'opera si edifica mattone dopo mattone, come una reggia di ghiaccio esposta al fuoco di una passione divorante.

Ma è scavando nella genesi dei personaggi che lo spettacolo svela la sua chiave più dolorosa e folgorante. Nella fiaba originaria di Carlo Gozzi,

Liù non doveva esistere. Non c'è traccia di lei nella fonte teatrale veneziana. È una creatura nata dal nulla, inventata da zero dal genio di Puccini. E quando un compositore, nel pieno della maturità e del tormento, inventa dal nulla un personaggio non richiesto dalla trama originaria, è lì — esattamente lì — che bisogna guardare per decifrare i moti più segreti della sua anima.

​Liù è una schiava. È l'emblema dell'amore che ama senza essere amato, disposta a tacere tra le torture e a morire pur di custodire il segreto del cuore del principe. Sotto la luce implacabile della drammaturgia e della biografia, è fin troppo lecito immaginare che Liù sia un'allegoria della personale assoluzione di Giacomo Puccini per Doria Manfredi, la sua giovane domestica tragicamente morta suicida tra accuse ingiuste e scandali paesani. Attraverso il canto di Liù, Puccini ha voluto compiere un atto di estrema pietà artistica e umana: offrirle una morte dignitosa, eroica e immortale sul palcoscenico del mondo, riscattandone la memoria nell'unico modo che un artista della sua grandezza conosceva.

Scritta quella scena, con la morte della piccola schiava, il destino compie la sua mossa implacabile. Puccini si fermerà. Non scriverà più una nota. È come se, dopo aver portato in scena la parte più vulnerabile e sanguinante del proprio vissuto, realizzare il resto del progetto avesse perso ogni senso, ogni urgenza interiore. Sul palcoscenico muore l'amore di Liù, e con esso si spegne l'ispirazione del Maestro, portandosi dietro l'ultima nota che Giacomo Puccini scrisse.

Il sipario ideale della vita di Puccini -reduce da un intervento e dalla radioterapia per un carcinoma alla laringe- calerà a Bruxelles, alle quattro di mattina, in quel confine incerto e sfumato tra la notte e l'alba. Lo stesso identico confine intorno a cui si regge l'intera architettura poetica e musicale della Turandot, l'attesa spasmodica del giorno che sconfigge il regno del gelo. Soltanto quattro anni prima, mentre abbozzava le prime note, Puccini non poteva minimamente immaginare che l'alba radiosa inseguita per la sua principessa cinese sarebbe stata anche la sua, e che l'opera sarebbe rimasta per sempre tragicamente e magneticamente ferma alla morte di Liù.

Sul palco olbiese, la simbiosi tra la recitazione vibrante, fisica e letteraria di Alessio Boni e le cesellature pianistiche di Antonello D'Onofrio ha restituito tutto questo con una potenza quasi cinematografica. Boni non recita: scava nelle pieghe della parola, fa sanguinare i silenzi, mentre il pianoforte di D'Onofrio evoca i cluster armonici, le asprezze orientaleggianti e le melodie celestiali di una partitura che ha fatto la storia della musica mondiale. L'intreccio tra testo e musica si è fatto epifania, trascinando il pubblico in un viaggio emotivo senza reti di protezione.

Questa magia culturale non sarebbe possibile senza il lavoro tenace, visionario e infaticabile della Fondazione Bernardo De Muro, guidata dalla Presidente Sara Russo e dal Direttore Artistico Fabrizio Ruggero. La dedizione di questa realtà culturale continua a rappresentare un faro luminoso di rilevanza internazionale per il territorio sardo, in generale, e gallurese, in particolare.

Fortificata da un percorso di successi straordinari che negli anni hanno incantato il pubblico — dalle magistrali escursioni liriche del grande tenore Francesco Demuro fino agli intensi appuntamenti di grande teatro civile e letterario, come l’indimenticabile lettura di Laura Morante nel segno di Grazia Deledda (Canne al vento) —, la Fondazione si conferma custode intransigente del grande talento e di una validissima offerta musicale. In un'epoca di distrazioni di massa, garantire la presenza di eccellenze di questo calibro in Sardegna significa difendere il valore civile e formativo dell'arte.

A un secolo dalla prima rappresentazione milanese, Turandot e il suo autore continuano a interrogarci. La grandezza di Giacomo Puccini risiede proprio nella sua capacità di specchiarsi nelle fragilità umane, trasformando il tormento in bellezza pura. Lo spettacolo portato in scena a Olbia ci ha ricordato che i capolavori non sono mai reliquie da museo, ma organismi viventi che sanguinano, amano e interrogano il nostro presente. Fino all'ultima, indelebile nota.