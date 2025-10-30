Una tragedia al culmine di quella che sembrava una comune discussione tra madre e figlioletto ha scosso San Paolo, in Brasile, dove una donna di 37 anni è stata uccisa con una coltellata all'addome che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata sferrata dal suo secondogenito di 9 anni.

I parenti della vittima a cui è stato affidato bambino, come riporta Leggo.it, hanno riferito che il piccolo non sembra ancora rendersi conto delle conseguenze del suo gesto, secondo il quotidiano The Sun.

I FATTI

Il bambino, ospite della casa del compagno di sua madre, stava giocando nel cortile esterno, quando la madre gli avrebbe chiesto di tornare dentro. Secondo le prime informazioni, il bambino sarebbe rientrato, si sarebbe diretto verso la cucina e avrebbe preso un coltello.

In seguito, si sarebbe avvicinato alla madre, che si trovava accanto alla porta insieme al figlio maggiore di 19 anni, e l'avrebbe colpita con il coltello all'addome.

Mentre il primogenito e alcuni vicini di casa si affrettavano a soccorrere la donna, trovata riversa a terra in una pozza di sangue, lsecondo un testimone oculare, lei avrebbe detto, rivolgendosi al bambino: "Vieni qui e abbracciami un'ultima volta, perché non sopravviverò".

I soccorsi hanno immediatamente trasportato la donna al Pronto Soccorso, ma purtroppo è deceduta poco dopo il ricovero. Attualmente, gli inquirenti stanno indagando per capire esattamente come si sia svolto l'incidente.