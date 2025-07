Carola Rackete lascia il suo seggio al Parlamento europeo. "Come persona attiva nei movimenti sociali - ha annunciato L'ex comandante della nave Sea Watch, divenuta nota per il suo confronto (e la disputa legale) con Matteo Salvini - io e il mio team abbiamo discusso fin dall'inizio di come dare forma collettivamente al mandato e questo spirito collettivo si sta ora concretizzando attraverso le mie dimissioni".

La 37enne ringrazia inoltre "tutti gli elettori e in particolare tutti i membri del partito che hanno riposto in me la loro fiducia".

"Dopo aver trascorso anni a salvare vite umane in mare con Sea Watch - dice di lei il gruppo the Left - era determinata a puntare i riflettori sulle questioni intrinsecamente interconnesse del cambiamento climatico, della giustizia globale e dell'impatto negativo delle politiche migratorie dell'Ue. Eletta al Parlamento europeo per il partito tedesco Die Linke, ha continuato questa lotta nelle commissioni Envi, Econ e Agri, dove ha sostenuto la causa dell'azione per il clima e si è costantemente schierata a favore delle persone più colpite dagli impatti dell'inazione climatica".