Alla 77ª edizione degli Emmy la grande sorpresa è arrivata dalla categoria regina: The Pitt, la nuova serie medica che segna il ritorno in corsia di Noah Wyle con i produttori di ER - Medici in prima linea, ha conquistato il premio più prestigioso della serata. Un risultato inatteso, visto che la favorita era Severance, la serie di fantascienza che poteva contare su ben 24 nomination. The Pitt debutterà in Italia il 24 settembre su Sky.

Non sono mancati altri protagonisti sul palco del Peacock Theatre di Los Angeles. Stephen Graham, per la terza volta in questa edizione, è salito a ritirare una statuetta: dopo i riconoscimenti come miglior attore protagonista e miglior sceneggiatura, è toccato a lui accogliere anche quello per miglior miniserie, grazie ad Adolescence.

La commedia ha visto invece il trionfo di Seth Rogen con The Studio. La serie targata Apple Tv è stata votata come la migliore della stagione, confermando un percorso straordinario per il comico canadese, che ha già conquistato i premi come interprete, sceneggiatore e regista dello show.