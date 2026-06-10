La Sardegna rafforza il proprio sistema antincendio boschivo in vista dei mesi più critici dell'estate. Da oggi e fino al 24 settembre entra in servizio nella base di Fenosu il primo elicottero Super Puma noleggiato dalla Protezione civile regionale, mentre il secondo velivolo sarà operativo ad Alà dei Sardi dal 30 giugno al 4 settembre.

Le attività saranno coordinate dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, responsabile della direzione operativa del sistema aereo regionale durante la Campagna AIB 2026. Il noleggio dei due mezzi, avviato nel 2024, è finanziato con fondi dell'Unione Europea attraverso il Programma regionale Sardegna Fesr 2021-2027.

"Il progressivo schieramento della flotta aerea regionale conferma l'impegno della Regione nel rafforzare il sistema AIB per la stagione estiva - dichiara l'Assessora della Difesa dell'Ambiente Rosanna Laconi -. L'avvio modulato delle risorse consente di garantire una risposta più efficace e tempestiva nelle diverse fasi del periodo a rischio incendi. Nella giornata di ieri il personale della Direzione generale ha effettuato le operazioni di test e verifica degli equipaggiamenti antincendio del bimotore Airbus AS332, a conferma della piena operatività del servizio".

I Super Puma possono trasportare fino a 4.000 litri d'acqua, raggiungere una velocità di circa 250 chilometri orari e restare in volo per circa tre ore e mezza. Inoltre possono imbarcare fino a dieci operatori del Corpo Forestale e dell'Agenzia Forestas.

"Questa programmazione con avvio sfalsato dei Super Puma, concordata con il CFVA, rappresenta un miglioramento significativo nella gestione operativa del dispositivo aereo regionale - afferma il Direttore generale della Protezione civile Mauro Merella - perché consente di iniziare prima e di prolungare l'operatività del mezzo di base a Fenosu, garantendo una posizione strategica al centro della Sardegna, dalla quale poter raggiungere tutta l'isola in tempi brevi".

Parallelamente la Regione ha avviato un nuovo percorso formativo sulla sicurezza rivolto ai volontari della Protezione civile, con particolare attenzione a quelli impegnati nelle attività antincendio. Il corso, della durata complessiva di 16 ore, ha già raccolto oltre 1.280 iscrizioni su una platea stimata di circa 2.500 volontari.