Grave incidente sul lavoro nel primo pomeriggio a Siddi, nel Medio Campidano. Un operaio di circa 60 anni è rimasto ferito all'interno di un'azienda agricola dopo essere stato schiacciato da un trattore.

L'allarme è scattato poco dopo le 13. Le circostanze dell'accaduto sono ancora in fase di accertamento e la dinamica non è stata chiarita. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe stato travolto dal mezzo agricolo riportando diverse lesioni da schiacciamento.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con un'ambulanza per prestare le prime cure al ferito. Vista la gravità delle condizioni, è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso.

L'operaio è stato quindi trasferito in codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari, dove è arrivato per essere sottoposto alle cure necessarie. I sanitari hanno riscontrato fratture provocate dallo schiacciamento.

Presenti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e verificare le cause dell'incidente.