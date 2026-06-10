Intervento del Corpo Forestale nelle campagne di Sedilo per un incendio divampato in località Ottas.

Per contenere e spegnere il rogo è stato impiegato anche un elicottero decollato dalla base operativa del Corpo Forestale di Fenosu, impegnato nelle attività di supporto alle squadre a terra.

Le operazioni sono coordinate dal Direttore delle operazioni di spegnimento (Dos) della Stazione Forestale di Ghilarza, che sta gestendo gli interventi sul campo e il lavoro dei mezzi impegnati nell'emergenza.

Al momento sono in corso le attività di contrasto alle fiamme nell'area rurale interessata dall'incendio. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sull'estensione del rogo né sulle eventuali cause che hanno originato l'incendio.

Il Corpo Forestale continua a monitorare la situazione per limitare l'avanzata delle fiamme e mettere in sicurezza la zona interessata.