Un 33enne è stato denunciato dai Carabinieri della Compagnia di Iglesias con l'accusa di guida in stato di ebbrezza al termine di un controllo effettuato durante un servizio straordinario di vigilanza del territorio nelle ore notturne.

L'intervento è stato eseguito dai militari dell'Aliquota Radiomobile del N.O.R.M. nella località di Portovesme, nel territorio di Portoscuso. L'uomo, già noto alle Forze di Polizia, è stato fermato mentre era alla guida di un'utilitaria.

Nel corso delle verifiche, alcuni elementi riscontrati dai Carabinieri hanno spinto gli operatori ad approfondire gli accertamenti attraverso l'etilometro. Il test ha confermato i sospetti, facendo emergere un tasso alcolemico pari a quasi sei volte il limite massimo consentito dalla legge.

Per il conducente è quindi scattata la denuncia in stato di libertà all'autorità giudiziaria. I militari hanno inoltre proceduto al ritiro immediato della patente di guida. L'auto, risultata intestata a un'altra persona, è stata restituita al legittimo proprietario.

L'episodio rientra nell'ambito delle attività di controllo e prevenzione svolte dall'Arma sul territorio per contrastare i comportamenti più pericolosi alla guida e incrementare la sicurezza sulle strade, con particolare attenzione alle principali arterie di collegamento dell'area.

Come previsto dalla normativa, il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità dell'interessato dovrà essere eventualmente accertata nelle sedi competenti, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza.