Due uomini sono stati denunciati dai Carabinieri della Stazione di Stintino al termine di un inseguimento avvenuto nella tarda mattinata di lunedì 8 giugno lungo la strada provinciale 34, nel tratto compreso tra Pozzo San Nicola e Stintino.

L'episodio si è verificato durante un servizio di controllo del territorio predisposto dall'Arma per la sicurezza stradale e la prevenzione dei reati. I militari avevano intimato l'alt a un'autovettura in transito, ma il conducente avrebbe ignorato l'ordine, proseguendo la marcia e accelerando nel tentativo di evitare i controlli.

I Carabinieri si sono messi immediatamente all'inseguimento del veicolo, individuandolo poco dopo. Nel frattempo gli occupanti avevano abbandonato l'auto e tentato di allontanarsi a piedi nelle campagne circostanti. Le ricerche sono però proseguite fino al rintraccio e al blocco di entrambi.

Dagli accertamenti effettuati sul posto sarebbe emerso che il conducente era alla guida senza aver mai conseguito la patente. Il passeggero, invece, durante una perquisizione personale è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata, mentre per i due uomini è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Sassari. Le ipotesi di reato contestate, a vario titolo, sono inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, detenzione illecita di sostanze stupefacenti e guida senza patente.

Come previsto dalla legge, il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e l'eventuale responsabilità degli indagati dovrà essere accertata con sentenza definitiva.