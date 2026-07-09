La vita di due piccole creature innocenti e indifese salvata grazie all'immenso cuore dei cittadini, al tempestivo intervento della Polizia di Stato e, in un caso, anche dei Vigili del Fuoco.

Entrambe le storie arrivano da Milano: la prima vicenda ha visto protagonista un cucciolo di cane, trovato legato a una panchina sotto il sole cocente del capoluogo lombardo. A notarlo sono stati una nonna e il suo nipotino che, vedendo il piccolo abbandonato e tremante, non hanno esitato a fermare una volante della Polizia di Stato per chiedere aiuto. Gli agenti sono intervenuti immediatamente, mettendo in sicurezza il cucciolo e trasformandosi, come raccontato dalla stessa Polizia, “nello scudo di un amico a quattro zampe che non aveva voce per chiedere aiuto”. Oggi il cane è al sicuro grazie a una straordinaria catena di solidarietà, a dimostrazione che la protezione e l’amore per gli animali sono una responsabilità di tutti.

Poche ore dopo, un’altra storia a lieto fine ha avuto come protagonista un gattino di pochissimi giorni di vita.

Il piccolo era rimasto intrappolato e terrorizzato nel motore di un’auto parcheggiata, rischiando la vita. A fare scattare l’allarme è stato il titolare di un bar della zona, che ha fermato una pattuglia della Polizia di Stato chiedendo un intervento immediato.

“Con un lavoro di squadra da brividi, delicatezza e tanta pazienza, dopo 20 minuti di ansia il cucciolo è stato finalmente estratto sano e salvo!” Una volta liberato, il gattino è stato portato in Commissariato, dove ha ricevuto coccole e pappa prima di essere affidato alle cure di Cristina, volontaria contattata tramite l’associazione “Amici dei Mici Onlus”, che si è subito presa cura di lui.

Due episodi che raccontano quanto possano fare la differenza l’attenzione e il senso civico dei cittadini, la sensibilità verso gli animali e il lavoro delle forze dell’ordine.