Il maltempo persiste in alcune aree in Italia con un brusco calo delle temperature fino a 8 gradi al di sotto della media stagionale e la comparsa di fiocchi di neve fino ai 1500 metri di quota lungo l'arco Alpino. Queste sono le previsioni riportate da Lorenzo Tedici, il meteorologo responsabile per i media presso iLMeteo.it. "Sulle Dolomiti - afferma - si prevedono addirittura 20-30 cm di neve fresca in alta quota".

Oggi, venerdì 15 maggio, le temperature massime scenderanno fino a 13-15°C anche al Centro mentre il vento soffierà teso da occidente. Domani, sabato 16, è previsto ancora maltempo diffuso su quasi tutta l'Italia e le temperature registreranno un ulteriore leggerissimo calo. I fenomeni più intensi si concentreranno dapprima verso il Nord-Est e le regioni centrali per poi scivolare progressivamente verso il Sud.

Per il bel tempo bisognerà attendere domenica 17 maggio con cieli che torneranno sereni su tutta la Penisola anche se con valori all'alba intorno ai 2°C a Bolzano e Aosta e 5-6°C a Perugia e Arezzo. La settimana prossima inizierà comunque con il sole.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la giornata di oggi, venerdì 15 maggio

Cielo nuvoloso, con piogge isolate al mattino e temporali pomeridiani, fino a sparsi sul settore nord, a cumulato localmente moderato.

Temperature in lieve calo.

Venti deboli o moderati occidentali, fino a localmente forti sul settore est.

Mari mossi.

Previsioni per la giornata di sabato 16 maggio

Cielo irregolarmente nuvoloso al mattino, con isolate e deboli piogge specie sul settore ovest, seguite da un progressivo rasserenamento.

Temperature in moderato calo.

Venti forti da Nord-Ovest, localmente fino a burrasca sul settore nord.

Mari molto mossi o agitati.

Tendenza per i giorni successivi

Domenica e lunedì il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con possibili rovesci pomeridiani. Le temperature saranno in progressivo lieve aumento. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti occidentali. I mari saranno molto mossi, localmente agitati domenica, mentre lunedì caleranno a mossi.