PHOTO
Martedì 19 maggio, i residenti dei quartieri di San Giuseppe, San Paolo, Monserrato, Rizzeddu e Porcellana Alta a Sassari dovranno essere pronti a eventuali cali di pressione e interruzioni temporanee dell'acqua, a causa dei lavori di potenziamento delle reti idriche pianificati da Abbanoa dalle ore 8:00 alle 21:00. Gli interventi prevedono l'installazione di nuove condotte in via Matteotti, all'altezza dell'incrocio con via Principe Di Piemonte.
Il gestore idrico ha assicurato di fare il possibile per limitare i disagi e il servizio tornerà alla normalità una volta completati i lavori, che potrebbero concludersi anche prima del previsto.
Dopo il ripristino dell'acqua, potrebbe esserci un momentaneo torbido dovuto allo svuotamento e al riempimento delle tubature.
"Qualsiasi anomalia - ricorda Abbanoa - potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24".